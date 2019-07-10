В России заявили о разгерметизации реактора затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»

Норвежские специалисты расконсервировали корпус затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 «Комсомолец». Об этом заявил «Московскому комсомольцу» военный эксперт Алексей Леонков.

«Если посмотреть внимательно на опубликованные норвежцами снимки, то мы отчетливо видим, как щуп аппарата проникает внутрь лодки, но это недопустимо! Корпус играет роль саркофага, как в Чернобыле. А норвежцы, получается, проникли внутрь и теперь еще удивляются, что уровень радиации вырос тысячекратно», — сказал специалист.

Пожелавший остаться неизвестным вице-адмирал, ранее командовавший атомными подлодками, в беседе с URA.RU отказался верить полученным учеными данным. «Я в эти сплетни не верю. Это выдумки людей, которые даже не представляют, что происходит и как это работает. Это невозможно. Реактор заглушен, все закрыто, загерметизировано, и на этом все закончилось», — сказал военный.

По его мнению, К-278 «Комсомолец» на дне Норвежского моря «будет лежать еще долго». «Но все стержни [атомного реактора] упакованы. Их защита рассчитана на огромное давление, которое в десятки раз превышает [давление на затонувшую подлодку]», — уверен специалист.

В беседе с РИА ФАН военный аналитик капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал политически мотивированным сообщение об утечке радиации на АПЛ. «Видимо, норвежцам мало того, что они получили в свое пользование десятки тысяч километров нашего арктического шельфа в Баренцевом море, поэтому они выступают с такими заявлениями», — заявил эксперт.

Ранее в июле сообщалось, что уровень радиации в районе вентиляционной трубы реакторного отсека К-278 «Комсомолец» в 100 000 раз превышает норму, однако не представляет угрозы рыболовству в Норвежском море. Исследования, проведенные 7 июля глубоководным беспилотным аппаратом Ægir 6000 научно-исследовательского судна G. O. Sars, призваны оценить радиационную обстановку в районе затонувшей субмарины.

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1 июля в Баренцевом море потерпела аварию российская атомная глубоководная станция проекта 10831 АС-31 «Лошарик», которая, согласно версии Минобороны, занималась проведением батиметрических измерений.

АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море. Из 69 находившихся на субмарине человек 42 погибли. Катастрофу спровоцировал пожар в седьмом отсеке субмарины. К-278 «Комсомолец» принадлежит рекорд погружения (1027 метров). Субмарина имеет ядерную силовую установку (ЯСУ) и две торпеды с плутониевыми боевыми частями.

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