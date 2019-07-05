Бесполезный «Адмирал Кузнецов» сочли подарком НАТО

России вместо ремонта своего единственного авианосца «Адмирал Кузнецов» следует заняться постройкой атомных подводных лодок проекта 885 «Ясень» или малых ракетных катеров (МРК). Об этом пишет эксперт Военно-морского института США Ричард Мосс.

«Россия окажет НАТО и ВМС [Военно-морским силам] США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, явно являющегося обременением эпохи холодной войны», — полагает специалист.

По его мнению, восстановление «Адмирала Кузнецова» обусловлено не реальными потребностями Вооруженных сил России, а является вопросом национального престижа. Эксперт полагает, что единственный российский авианосец никогда не был «надежной платформой», и обращает внимание на неэффективное использование корабля, который из-за проблем с двигательной установкой, корпусом и аэрофинишером нуждается в частом и дорогом ремонте.

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В октябре 2018 года на 82-м судоремонтном заводе (СРЗ) в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов», утонул плавучий док ПД-50. При этом на доке упали два башенных крана, один из которых проломил палубу авианосца, спровоцировав возникновение отверстия размером четыре на пять метров. Корабль после инцидента отбуксировали на 35-й СРЗ.

В марте того же года «Адмирал Кузнецов» возглавил составленный The National Interest рейтинг худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду.

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