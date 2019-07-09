В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности выложило в Twitter фотографию затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 «Комсомолец».

«Исследователи получили первые снимки крушения поздно вечером в воскресенье [7 июля]», — говорится в подписи к снимку.

Согласно The Barents Observer, фотография получена с глубоководного беспилотного аппарата Ægir 6000, переносимого научно-исследовательским судном G. O. Sars. Целью экспедиции называется исследование радиационной обстановки вблизи АПЛ.

TV 2 отмечает, что уровень радиации в районе вентиляционной трубы реакторного отсека в 100 000 раз превышает норму, однако не представляет угрозы рыболовству в Норвежском море. Телеканал отмечает, что в ходе последней российской экспедиции к АПЛ, состоявшейся в марте 2007 года, также была зафиксирована утечка радиации.

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1 июля в Баренцевом море потерпела аварию российская атомная глубоководная станция проекта 10831 АС-31 «Лошарик», которая, согласно Минобороны, занималась проведением батиметрических измерений.

АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море. Из 69 находившихся на субмарине человек 42 погибли. Катастрофу спровоцировал пожар в седьмом отсеке субмарины. К-278 «Комсомолец» принадлежит рекорд погружения (1027 метров). Субмарина имеет ядерную силовую установку (ЯСУ) и две торпеды с плутониевыми боевыми частями.

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