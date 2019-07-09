В США рассказали о миссиях АС-31 «Лошарик»

В своих прошлых экспедициях в Северном Ледовитом океане атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик» принимала участие в установке придонных датчиков для обнаружения иностранных субмарин, пишет ArsTechnica.

В публикации, посвященной недавнему инциденту с российским глубоководным аппаратом, американское издание отмечает, что произошедшая авария «является публичным напоминанием о чрезвычайно секретных операциях России в Арктике», а сам АС-31 «Лошарик» «сыграл определенную роль в усилиях России по противодействию тайным вторжениям американских подводных лодок на ее северные задворки».

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Ранее в июле норвежское издание The Barents Observer напомнило, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».

1 июля в Баренцевом море на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» проекта 10831, которая, согласно информации Минобороны, занималась проведением батиметрических измерений в российских территориальных водах, случился пожар. В результате инцидента погибли 14 моряков. Военные и чиновники, сославшись на секретность, отказались раскрыть подробности инцидента и конкретное содержание задач, решаемых АС-31 «Лошарик».

В феврале сообщалось, что в России ожидается принятие на вооружение позиционной системы подводного наблюдения «Гармония».

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