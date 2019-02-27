Россия обложится донной «Гармонией»

Оснащение российских кораблей современными системами вооружения, прежде всего гиперзвуковыми противокорабельными ракетами Х-32, «Цирконом» и «Кинжалом», крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» и перспективными «Калибр-М», позволит «существенно снизить потребное количество кораблей и самолетов» в составе ВМФ России. Об этом пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Эксперт также напомнил о предстоящем принятии на вооружение позиционной системы подводного наблюдения «Гармония».

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По мнению Сивкова, «в локальных конфликтах против слабых в военно-морском отношении государств ценой привлечения боеспособных кораблей из состава всех флотов Россия в состоянии создать требуемую группировку сил», однако в крупномасштабном конфликте против ВМС крупнейших стран (на западе — США и НАТО, на востоке — США, Япония и их союзники) ВМФ России не сможет полноценно решить возлагаемые на него задачи.

Оценки, проведенные специалистом, указывают, что по реальным возможностям Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты ВМС России «не дотягивают даже до 35-45 процентов от требуемого».

Подводная система гидроакустического слежения «Гармония» предполагает развертывание сети роботизированных автономных донных станций (АДС). Пункт управления комплексом строится в населенном пункте Белушья Губа (Новая Земля). Система должна заработать в 2020 году.

В декабре 2018 года сообщалось, что ВМФ России не располагает современными средствами обнаружения малошумных американских военных подлодок.

В декабре 2017 года Сивков пришел к выводу, что российский военный флот «способен решать возлагаемые на него задачи в полном объеме, но пока только в весьма ограниченных по масштабу локальных войнах и вооруженных конфликтах».

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