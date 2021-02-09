В Пентагоне высказались о совместных учениях России, Китая и Индии

Власти США не рассматривают предстоящие морские учения России, Китая и Ирана в Индийском океане, которые должны пройти в феврале, как помеху своим возможностям в регионе, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

«Отработка возможностей ВМС — это ожидаемая вещь. Не думаю, что мы рассматриваем учения такого рода как препятствие нашей способности защищать свободу судоходства и оказывать поддержку нашим альянсам и партнерам по всему миру», — сказал Кирби.

Ранее посол России в Иране Леван Джагарян заявил о том, что в середине февраля текущего года в Индийском океане пройдут трехсторонние военно-морские учения. В ходе них будут отработаны взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций и мероприятий по обеспечению безопасности судоходства.

3 февраля глава Стратегического командования Вооруженных сил (ВС) США адмирал Чарльз Ричард оценил возможность ядерной войны с Россией или Китаем. По его словам, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, однако в настоящее время ситуация изменилась.