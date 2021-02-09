Мир
 
Последние новости
В России нашли способ защитить пенсионеров от мошенников
В Букингемском дворце опровергли данные о сокрытии богатства Елизаветой II
Теннисистка вышла на публику в необычном наряде и вызвала споры в сети
Винокур попросил у государства денег для артистов
BioNTech произведет 750 миллионов доз вакцины за год на немецком заводе
Цена биткоина вновь обновила исторический максимум
Диетолог назвала главную ошибку при похудении
Белый дом объяснил важность телефонного разговора Байдена с Путиным
Обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»
Минобрнауки начало проверку после вопроса Путина «Где деньги, Зин?»
Новости партнеров
Прослушать новость

В Пентагоне высказались о совместных учениях России, Китая и Индии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Власти США не рассматривают предстоящие морские учения России, Китая и Ирана в Индийском океане, которые должны пройти в феврале, как помеху своим возможностям в регионе, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

«Отработка возможностей ВМС — это ожидаемая вещь. Не думаю, что мы рассматриваем учения такого рода как препятствие нашей способности защищать свободу судоходства и оказывать поддержку нашим альянсам и партнерам по всему миру», — сказал Кирби.

Ранее посол России в Иране Леван Джагарян заявил о том, что в середине февраля текущего года в Индийском океане пройдут трехсторонние военно-морские учения. В ходе них будут отработаны взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций и мероприятий по обеспечению безопасности судоходства.

3 февраля глава Стратегического командования Вооруженных сил (ВС) США адмирал Чарльз Ричард оценил возможность ядерной войны с Россией или Китаем. По его словам, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, однако в настоящее время ситуация изменилась.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США признали отставание ядерного арсенала от российского
В Пентагоне оценили возможность ядерной войны с Россией
Раскрыты губительные последствия ядерной войны