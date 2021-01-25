Раскрыты губительные последствия ядерной войны

Ученые Ратгерского университета в США раскрыли, что масштабное применение ядерного оружия в ходе войны приведет к беспрецедентному изменению климата в экваториальной части Тихого океана, что уменьшит популяцию водорослей на 40 процентов и cократит улов рыбы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment.

Исследователи смоделировали изменение климата в шести сценариях ядерной войны, уделяя особое внимание экваториальной части Тихого океана. Сценарии включали крупный конфликт между США и Россией и пять меньших войн между Индией и Пакистаном. Применение ядерного оружия вызовет огромные пожары, из-за которых в верхние слои атмосферы попадут миллионы тонн сажи, блокирующей солнечный свет.

Кроме того, самым катастрофическим последствием оказалось климатическое явление, подобное Эль-Ниньо, продолжительностью семь лет. Такое «ядерное Ниньо» приведет к прекращению осадков в области между Индийским и Тихим океанами и экваториальной частью Африки из-за похолодания. В то же время вдоль экватора в Тихом океане остановится подъем глубоких холодных вод, уменьшая количество питательных веществ, необходимых для фитопланктона. Вместе с затрудненным фотосинтезом из-за снижения солнечного света это погубит морские пищевые цепочки.

Результаты исследования опровергают популярное утверждение, что в случае ядерной войны человечество может избежать голода, используя пищевые ресурсы Мирового океана.