Предсказана фотосинтетическая катастрофа из-за изменения климата

Международная группа ученых предсказала, что в течение следующих 20-30 лет глобальная температура на Земле достигнет значений, когда эффективность фотосинтеза у растений начнет снижаться. Это резко уменьшит способность биосферы поглощать избыток углерода, выбрасываемого с парниковыми газами, и поспособствует катастрофическим изменениям климата. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Способность растения через процесс фотосинтеза поглощать углерод в составе углекислого газа помогает смягчить влияние антропогенных выбросов на климат. Биосфера, в целом, поглощает больше углекислого газа, чем высвобождает, что связано с увеличением площади лесов. Однако у фотосинтеза есть оптимальный температурный диапазон, за пределами которого его эффективность начинает снижаться.

Материалы по теме Дивный новый мир Что станет с Россией при наступлении глобальной катастрофы Будет горячо Адская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления

Исследователи обнаружили температурный порог, после которого поглощение углерода растениями резко замедляется, а его высвобождение ускоряется. Прохождение этого порога уже наблюдалось во многих биомах по всему миру даже с учетом таких факторов, как воздействие солнечного света и воды. Для растений с С3-фотосинтезом пик поглощения углерода достигается при 18 градусах Цельсия, а у растений с С4-фотосинтезом (характерен для засушливых местообитаний) при 28 градусах Цельсия.

Пока что превышение температурного порога наблюдается лишь у 10 процентов биосферы. Однако в будущем под ударом могут оказаться тропические леса в Амазонии и Юго-Восточной Азии и тайга в России и Канаде, которые представляют собой самые богатые углеродом биомы Земли.