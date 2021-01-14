Зафиксирован новый температурный рекорд 2020 года

Международная группа ученых выяснила, что в 2020 году потепление в океане достигло новых рекордных значений. Исследователи зафиксировали самую высокую температуру с 1995 года в слое морской воды толщиной до двух километров ниже поверхности. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Advances in Atmospheric Sciences.

Исследователи проанализировали данные о температуре и солености океана, полученные Национальным управлением океанических и атмосферных исследований и Национальным центром экологической информации. Оказалось, что в 2020 году верхние две тысячи метров Мирового океана поглотили на 20 зеттаджоулей больше, чем в 2019 году. Такого количества тепла хватит, чтобы вскипятить 1,3 миллиарда чайников, каждый из которых содержит 1,5 литра воды.

Более 90 процентов избыточного тепла атмосферы Земли поглощается океанами, поэтому температура морской воды служит индикатором изменения климата. В то же время нагревание Мирового океана запаздывает за нагреванием атмосферы на несколько десятилетий.