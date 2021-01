Оценены катастрофические последствия от изменения климата

Ученые Стэнфордского университета подсчитали, что усиление осадков из-за глобального потепления привело к более катастрофическим наводнениям в США, что увеличило затраты на 75 миллиардов долларов за последние три десятилетия. Это составляет треть от общей суммы ущерба в 199 миллиардов долларов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты определили, насколько рост экономического ущерба от наводнений вызван изменениями климата, а не социально-экономическими факторами, такими как рост населения, площади жилых районов и стоимость недвижимости. Были проанализированы исторические данные об изменении количества осадков и экономическом ущербе от наводнений, чтобы выяснить взаимосвязь между ними.

Оказалось, что изменение климата внесло значительный вклад в рост стоимости наводнений в США за 1988-2017 годы. Повышение глобальной температуры выше значений, предусмотренных Парижским соглашением 2015 года, с большой вероятностью приведет к еще большему ущербу от экстремальных погодных явлений.

Парижское соглашение 2015 года предусматривает, что человечество не должно допустить роста средней температуры планеты больше, чем на 1,5 градуса. Глобальное потепление на два градуса вызовет непредсказуемые изменения системы атмосферной циркуляции. Будет происходить интенсивное таяние ледников, что приведет, в свою очередь, к повышению уровня моря.