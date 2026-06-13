Известный телеведущий стал жертвой приступа диареи у коровы

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон стал жертвой приступа диареи у собственной коровы. Этот эпизод, как передает The Sun, вошел в очередной выпуск документального сериала «Ферма Кларксона».

Гостем серии стал фермер и блогер Калеб Купер. Вместе с Кларксоном они собирались провести манипуляции с коровой ведущего, однако стоило им склониться над ней, как животное испустило струю жидких фекалий, попавших легендарному журналисту прямиком в рот.

«Скажи, что у меня нет ничего на лице. О боже, корова нагадила мне в рот!» — обратился Кларксон к согнувшемуся от смеха Куперу.

Немного успокоившись, Кларксон в шутку заявил, что пресытился сельской жизнью и собирается вернуться в Лондон на своем Bentley.

Джереми Кларксон — британский телеведущий, журналист и писатель, известный по работе в культовом автомобильном шоу Top Gear. С 2008 года он владеет фермой Diddly Squat в Оксфордшире, а с 2019 года сам управляет ею. При этом опыта работы в сфере сельского хозяйства у него нет.

Ранее Кларксон запустил сервис Only Farmers, с помощью которого планирует популяризировать британские фермы. Несмотря на название, схожее с наименованием платформы OnlyFans, где распространяют эротический контент, Only Farmers будет предназначен для записи на различные сельские развлечения.