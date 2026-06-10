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Из жизни
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05:00, 10 июня 2026Из жизни

Появился вариант OnlyFans для сельских развлечений

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Британский телеведущий Джереми Кларксон увлекся сельским хозяйством и запустил сервис Only Farmers. Об этом сообщает The Sun.

Only Farmers — ироничный вариант платформы OnlyFans, на которой часто публикуют эротический контент. С его помощью Кларксон хочет популяризировать британские фермы. Несмотря на название, сервис создан для записи на различные сельские развлечения: мастер-классы, проживание на ферме, сбор урожая, экскурсии по полям, дегустации.

Джереми Кларксон — британский телеведущий, журналист и писатель, всемирно известный как ведущий культового автомобильного шоу Top Gear. С 2008 года он владеет фермой Diddly Squat в Оксфордшире, а с 2019 года сам ей управляет, несмотря на полное отсутствие опыта.

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Этот эксперимент лег в основу документального сериала «Ферма Кларксона» (Clarkson’s Farm) на Amazon Prime, который принес ему новую волну популярности. Сейчас ферма стала центром его бизнеса: там работают магазин, паб и пивоварня.

Ранее сообщалось, что порномодель из США купила ферму и рассказала о сотнях одержимых мужчин, желающих работать на нее бесплатно. «Это очень приятно, но я не принимаю эти предложения, потому что это моя ферма, и я тут хозяйка», — заявила она.

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