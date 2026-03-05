Реклама

04:01, 5 марта 2026

Ферму порнозвезды осадили сотни одержимых мужчин

Никита Савин
Никита Савин

Фото: @therealindicaflower

Порномодель из США купила ферму и рассказала о сотнях одержимых мужчин, желающих работать на нее бесплатно. Об этом пишет Daily Star.

28-летняя Индика Флауэр занялась съемками контента для взрослых в 2019 году. Она решила не тратить заработок на покупку дорогой одежды и других роскошных вещей, а вместо этого в 2024-м приобрела ферму и стала разводить коз, кур и других животных. «Я всегда мечтала жить на земле. Просыпаться вместе с солнцем, проводить время среди животных и выращивать собственную еду. Я потратила деньги с OnlyFans на это и ни о чем не жалею», — заявила порнозвезда осенью 2025 года.

Теперь Флауэр пожаловалась, что большую часть свободного времени тратит на чтение сотен сообщений от одержимых мужчин, которые хотят работать на ее ферме бесплатно. «Мужчины всех возможных профессий — электрики, маляры, плотники — предлагают услуги бесплатно. Каждый говорит: "Я сделаю все бесплатно, только бы познакомиться с тобой". Это очень приятно, но я не принимаю эти предложения, потому что это моя ферма, и я тут хозяйка», — заявила модель.

Другие мужчины просто хотят заехать и пообщаться с Флауэр. Таким просителям американка тоже отказывает, говоря, что у нее «ферма, а не контактный зоопарк».

В ноябре 2025 года Флауэр рассказала, что оборудовала ферму солнечными батареями, системами сбора дождевой воды и стремится к полной независимости. Кроме того, на своей территории она открыла небольшой магазин, где продает продукты.

