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Забота о себе
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15:27, 8 июня 2026Забота о себе

Россиянам назвали пять главных причин ускоренного старения

Онколог Ивашков: Избыток сахара и насыщенных жиров в рационе ускоряют старение
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: kungfu01 / Shutterstock / Fotodom

Ускоренное старение — это результат хронического вялотекущего воспаления в организме, спровоцированного образом жизни, заявил онколог Владимир Ивашков. Пять главных причин преждевременного старения он перечислил россиянам в своем Telegram-канале.

Первым провокатором Ивашков назвал избыток сахара и насыщенных жиров в рационе. Второй причиной ускоренного старения, по его словам, является большое количество висцерального жира, который накапливается вокруг органов.

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В-третьих, как утверждает специалист, быстрое старение — это также результат хронического стресса и недосыпа. В-четвертых, этот процесс ускоряет дисбаланс микробиома кишечника. Заключительной причиной преждевременной утраты молодости Ивашков считает курение.

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