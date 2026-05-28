15:38, 28 мая 2026

Назван способ определить смертельно опасную родинку

Врач Чепурнова: Людям без факторов риска нужно раз в месяц осматривать родинки
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Врач-дерматовенеролог, косметолог Наталья Чепурнова рассказала, как определить смертельно опасную родинку. Способ сделать это она назвала в беседе с РИА Новости.

«Если родинка ассиметричная, с нечеткими и неровными краями, неравномерно окрашена, кровоточит, зудит и в целом быстро меняется, то это причина в ближайшее обратиться к врачу дерматологу-онкологу для осмотра», — объяснила Чепурнова.

Врач также добавила, что людям, у которых нет факторов риска рака, необходимо раз в месяц осматривать свои родинки самостоятельно и раз в год обращаться к дерматологу-онкологу, чтобы пройти дерматоскопию — процедуру, которая помогает выявить онкологические заболевания на самой ранней стадии.

При этом людям, у которых родинок на теле больше 50, Чепурнова порекомендовала проходить такую процедуру один раз в три-шесть месяцев.

Ранее дерматолог Ольга Антонова оценила риск развития рака кожи из-за повреждения родинки. По ее словам, такая ситуация — это не повод для паники.

