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11:13, 13 июня 2026Культура

В «Лужниках» спели песню на стихи Марии Захаровой

В «Лужниках» состоялась премьера песни «Взлетаем на грозу» на стихи Марии Захаровой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Мария Захарова»

В День России на сцене «Лужников» впервые прозвучала песня «Взлетаем на грозу», слова к которой написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, а музыку — продюсер Максим Фадеев. О премьере она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, текст композиции был написан давно. Она отметила, что каждая строчка песни связана с переживаниями и историями людей, которые ей довелось услышать за многие годы.

Музыка появилась после того, как с автором связался Максим Фадеев. Как рассказала Захарова, продюсер попросил прислать ему серьезный текст для новой композиции. Уже через неделю после знакомства со стихами он подготовил демо-версию будущей песни.

Исполнителем композиции стал житель Иркутска Роман Михраби. Захарова сообщила, что поиск вокалиста занял много времени, однако в итоге был найден человек, который, по ее словам, оказался близок к содержанию песни.

По словам представителя МИД, композиция посвящена времени героев, способности преодолевать трудности и не сдаваться перед обстоятельствами. Она отметила, что выступление в «Лужниках» стало результатом большой работы коллектива и длительных репетиций.

«Песня — про время героев, которое начинается с маленького шага преодоления непреодолимых обстоятельств», — написала Захарова.

День России отмечался в стране 12 июня. Президент России Владимир Путин поздравил с праздником выдающихся деятелей страны. Праздничные мероприятия прошли по всей России.

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