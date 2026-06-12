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13:51, 12 июня 2026Россия

Путин обратился к выдающимся деятелям России

Путин поздравил с Днем России выдающихся деятелей страны
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем России выдающихся деятелей страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что российский лидер награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий, представляющих в том числе области науки, технологий, литературы, искусства. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.

«Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России! Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства — это одно единое целое», — обратился к присутствующим Путин.

Путин также рассказал о духовной опоре участников СВО. Он подчеркнул, что искренние чувства ответственности за Отечество близки каждому гражданину РФ.

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