Путин обратился к выдающимся деятелям России

Путин поздравил с Днем России выдающихся деятелей страны

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем России выдающихся деятелей страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что российский лидер награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий, представляющих в том числе области науки, технологий, литературы, искусства. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.

«Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России! Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства — это одно единое целое», — обратился к присутствующим Путин.

Путин также рассказал о духовной опоре участников СВО. Он подчеркнул, что искренние чувства ответственности за Отечество близки каждому гражданину РФ.