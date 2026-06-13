Вратарь «Атлетико» сделал предложение сербской теннисистке

Вратарь «Атлетико» Ян Облак сделал предложение сербской теннисистке Ольге Данилович

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак сделал предложение сербской теннисистке Ольге Данилович. Об этом спортсменка сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Теннисистка опубликовала фотографию с футболистом, на ее руке можно заметить помолвочное кольцо. «Самая счастливая», — подписала фотографию Данилович.

Пара встречается с 2023 года. Сейчас спортсмены проводят совместный отпуск.

Облак играет за «Атлетико» с 2014 года. В составе клуба он стал чемпионом Испании, выиграл Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Лигу Европы. Данилович выиграла два турнира WTA в одиночном разряде. Она занимает 197-е место в рейтинге организации.