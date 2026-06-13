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11:41, 13 июня 2026Спорт

Вратарь «Атлетико» сделал предложение сербской теннисистке

Вратарь «Атлетико» Ян Облак сделал предложение сербской теннисистке Ольге Данилович
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Ян Облак

Ян Облак. Фото: Isabel Infantes / Reuters

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак сделал предложение сербской теннисистке Ольге Данилович. Об этом спортсменка сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Теннисистка опубликовала фотографию с футболистом, на ее руке можно заметить помолвочное кольцо. «Самая счастливая», — подписала фотографию Данилович.

Пара встречается с 2023 года. Сейчас спортсмены проводят совместный отпуск.

Облак играет за «Атлетико» с 2014 года. В составе клуба он стал чемпионом Испании, выиграл Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Лигу Европы. Данилович выиграла два турнира WTA в одиночном разряде. Она занимает 197-е место в рейтинге организации.

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