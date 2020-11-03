Названы новые катастрофические последствия изменения климата

Ученые Эксетерского университета в Великобритании пришли к выводу, что глобальное потепление на два градуса Цельсия приведет к катастрофическому высвобождению 230 миллиардов тонн углекислого газа из почвы. Новые последствия изменения климата называются в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Почвы во всем мире содержат в 2-3 раза больше углерода, чем атмосфера, а более высокие температуры ускоряют разложение, сокращая время, которое углерод проводит в почве. Выпущенный в случае потепления на два градуса Цельсия объем более чем в четыре раза превышает общий объем выбросов в Китае и вдвое больше выбросов в США за последние 100 лет. При этом оценка не включает потери углерода в вечной мерзлоте.

Эффект возникает в результате положительной обратной связи, когда последствия какого-либо процесса усиливают сам этот процесс. До сих пор прогностические модели изменения климата не учитывали влияние почвенного углерода, что вносило неопределенность в предсказания. Для решения этой проблемы ученые скомбинировали модели климата и углеродного цикла с новыми данными наблюдений, и это позволило определить чувствительность почв в различных местах планеты.

Парижское соглашение 2015 года предусматривает, что человечество не должно допустить роста средней температуры планеты больше, чем на 1,5 градуса. Глобальное потепление на два градуса вызовет непредсказуемые изменения системы атмосферной циркуляции. Будет происходить интенсивное таяние ледников, что приведет, в свою очередь, к повышению уровня моря.