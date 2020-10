Раскрыта главная причина смерти сотен тысяч детей за год

Специалисты Международного института воздействия на здоровье (Health Effects Institute) и Института показателей и оценки здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation) раскрыли результаты глобального исследования, согласно которому загрязнение воздуха стало главной причиной около полумиллиона младенческих смертей во всем мире в 2019 году. Полная версия доклада доступна на сайте State of Global Air 2020.

Как пишут ученые, в 2019 году загрязнение воздуха заняло четвертое место среди факторов, повышающих риск смерти. По их оценкам, оно привело к 6,75 миллиона случаев преждевременной смерти и потере 213 миллионов лет здоровой жизни. При этом на взвешенные в воздухе частицы PM2.5 (диаметром 2,5 микрометра) приходится 4,14 миллиона смертей, на загрязнители квартирного воздуха — 2,31 миллиона смертей, на озон — 365 тысяч. В совокупности на эти формы загрязнения пришлась каждая девятая смерть в мире.

Атмосферные PM2.5 и загрязнение воздуха в домах привели к смерти почти 500 тысяч младенцев в возрасте до месяца. Несмотря на то что имеется множество данных об опасности мелкодисперсных частиц, за последнее десятилетие уровни воздействия PM2.5 оставались высокими или увеличивались, особенно в некоторых частях Азии, Африки и Ближнего Востока. Уровень озона также продолжает расти из-за выбросов веществ-предшественников и изменения климата.

Высокая младенческая смертность обусловлена тем, что дети, рожденные с низкой массой тела, более восприимчивы к инфекциям и пневмонии. Легкие у недоношенных детей тоже могут быть не полностью развиты, делая их уязвимыми к заболеваниям органов дыхания. Загрязнения также провоцируют нарушения в работе мозга.