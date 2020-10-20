Выявлена смертельная опасность городского воздуха

Ученые Гарвардского университета выявили значительную связь между загрязнением воздуха и увеличением риска развития неврологических расстройств, включая болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и другие виды смертельно опасной деменции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Lancet Planetary Health.

Исследователи изучили данные о госпитализациях американцев в связи с состоянием неврологического здоровья с 2006 по 2017 год и сравнили их с оценками концентрации частиц PM2.5 в городском воздухе по месту жительства. Принимая во внимание сторонние факторы, такие как социально-экономический статус, специалисты выяснили, что на каждые пять микрограммов PM2.5 на кубический метр воздуха приходится 13-процентный рост риска госпитализации из-за болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и родственных форм деменции.

Этот риск оставался повышенным даже ниже предположительно безопасных уровней воздействия PM2.5, которые, согласно стандартам Агентства по охране окружающей среды США, составляют в среднем 12 микрограммов на кубический метр в год или менее.

Самый высокий риск госпитализации с болезнью Паркинсона наблюдался среди пожилых людей на северо-востоке США, а с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции чаще всего сталкивались пожилые люди на Среднем Западе.