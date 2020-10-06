Названа причина эпидемии смертельно опасной деменции

Ученые обнаружили, что крошечные частицы, находящиеся в загрязненном воздухе, могут попадать в ствол головного мозга молодых людей и вызывать нарушения, тесно связанные с болезнью Альцгеймера. Это может объяснить, почему распространение смертельно опасной деменции приняло эпидемический размах (болеют около 30 миллионов людей по всему миру). Об этом сообщает издание The Guardian.

Наночастицы выявлены в обильных количествах у 186 людей из Мехико, по разным причинам умерших в возрасте от 11 месяцев до 27 лет. Они проникли в организм через нос или кишечник, после чего попали в кровоток и достигли мозга, где спровоцировали образование аномальных белков, характерных для нейродегенеративных заболеваний. Невропатологические изменения не обнаружили у людей того же возраста, живших в менее загрязненных районах.

Материалы по теме «Закончилось это плохо» Как смертельные эпидемии меняли историю человечества Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества

В развитии когнитивных заболеваний участвуют генетические факторы, а также факторы окружающей среды, в том числе различные токсические вещества. Хотя исследователи пока не установили строгую причинно-следственную взаимосвязь между загрязнением воздуха и болезнью Альцгеймера, они называют наночастицы одной из причин дисфункции клеток головного мозга. Согласно гипотезе, одно из проявлений эффекта — нарушение походки и контроля за движениями у молодых людей.

Обнаруженные наночастицы соответствует тем, что образуются при дорожном движении, сгорании топлива и тормозного трения. По словам ученых, исследования детей должны помочь узнать, какое влияние частицы оказывают на организм, поскольку эта группа населения еще не сталкивалась с другими факторами, связанными с деменцией, такими как употребление алкоголя.