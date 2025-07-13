Жертвой урагана в Донецке стал 10-летний ребенок

В Донецке во время урагана погиб 10-летний ребенок

В Донецке жертвой налетевшего урагана стал 10-летний ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы республики.

Трагедия произошла в Кировском районе города. Мальчик 2015 года рождения не выжил во время разбушевавшейся стихии. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи не успела его спасти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Еще пострадали трое местных жителей, в том числе ребенок 2009 года рождения. Ураган начался в воскресенье, 13 июля, около 17:00 по местному времени. В результате урагана часть Донецка осталась без света, в их числе Ворошиловский, Киевский, Пролетарский, Ленинский и Куйбышевский районы города.

Ветер повалил деревья, которые повредили несколько автомобилей, перекрыто движение на ряде городских маршрутов.