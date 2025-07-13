Фетисов назвал издевательством запрет российским спортсменам публиковать флаг РФ

Запрет российским спортсменам, выступающим на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, публиковать в социальных сетях флаг Российской Федерации — это издевательство. Так о данном запрете отозвался двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«Это просто издевательство над нами. Все эти требования будут только ухудшаться, к сожалению. Павлик Морозов просто отдыхает по сравнению с тем, как поступают с российскими спортсменами международные федерации», — заявил Фетисов.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сведения о запрете российским спортсменам публиковать флаг страны в соцсетях появились 13 июля

Как стало известно ранее в этот день, 13 июля, российским спортсменам, которые выступают на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, запретили публиковать в соцсетях флаг страны.

В Международной федерации плавания (World Aquatics) заявили, что по условиям предоставления нейтрального статуса россиянам запрещено связывать себя со страной даже в соцсетях. В частности, им нельзя публиковать эмодзи флагов и других национальных символов. Те же ограничения распространяются на белорусских спортсменов.

На ЧМ в Сингапуре должны выступить около ста российских и белорусских атлетов. Представители обеих сборных участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе. Помимо ограничений на публикации в соцсетях, спортсменам запрещено комментировать «какой-либо конфликт, какую-либо страну, находящуюся в состоянии конфликта, или любую тему, которая могла бы связать их участие в ЧМ со страной, находящейся в состоянии конфликта».

Фото: Jeremy Lee / Reuters

Российские пловцы впервые за шесть лет выступят на чемпионате мира

Российские спортсмены впервые с 2019 года примут участие в чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. На нем разыграют 77 комплектов медалей. Россияне представлены в плавании, плавании на открытой воде, синхронном плавании и прыжках в воду.

При этом, как отмечалось, возвращение откладывается у хайдайверов и ватерполистов — им мешают рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете на участие в командных видах спорта.

Кроме того, отмечается, что изначально право на проведение турнира получила Казань, однако из-за санкций локацию пришлось изменить.

МОК назвал условия для допуска россиян на Олимпиаду

В начале июля в пресс-службе Международного олимпийского комитета назвали условия для допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

В МОК заявили, что будут учитывать внешние факторы происходящего в мире. Отмечается, что окончательное решение может быть принято до конца года.

До этого сообщалось, что Международный олимпийский комитет обсуждает вопрос допуска российских атлетов на зимнюю Олимпиаду-2026. «Спортсмены не должны быть наказаны за действия своих государств, и мы придерживаемся прежней позиции. Мы объясняем это зимним федерациям, говоря о практике летних федераций», — заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини, в свою очередь, выразил надежду на участие российских спортсменов в Играх-2026.