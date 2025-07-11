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08:10, 11 июля 2025Спорт

Российские спортсмены вернутся на чемпионат мира по водным видам спорта

Российские пловцы впервые за шесть лет выступят на чемпионате мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Matangelo / Unsplash

Российские спортсмены впервые с 2019 года примут участие в чемпионате мира по водным видам спорта, который будет проходить в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Возвращение откладывается у хайдайверов и ватерполистов — им мешают рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете на участие в командных видах спорта.

Кроме того, отмечается, что изначально право на проведение турнира получила Казань, однако из-за санкций локацию пришлось изменить.

Ранее трехкратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Андрей Минаков рассказал, что российские пловцы смирились с нейтральным статусом. При этом он отметил, что ему хотелось бы как можно скорее это исправить.

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