Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Бенжамен Бонзи
Сегодня
13:10 (Мск)
Даниил Медведев
Уимблдон (м)
Маккензи Макдональд
Сегодня
16:30 (Мск)
Карен Хачанов
Уимблдон (м)
Андрей Рублёв
Сегодня
16:30 (Мск)
Ласло Джере
Уимблдон (м)
Диана Шнайдер
Сегодня
15:00 (Мск)
Моюка Утидзима
Уимблдон (ж)
Мирра Андреева
Завтра
13:00 (Мск)
Маяр Шериф Ахмед Шериф
Уимблдон (ж)
12:47, 30 июня 2025Спорт

Чемпион мира рассказал о смирившихся с нейтральным статусом российских пловцах

Минаков заявил, что российские пловцы уже привыкли выступать без флага
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Савченко / РИА Новости

Трехкратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Андрей Минаков рассказал, что российские пловцы смирились с нейтральным статусом. Его слова приводит РИА Новости.

Минаков отметил, что хотелось бы как можно скорее это исправить. «Все-таки привыкай не привыкай, чувствуется неполноценность. Так что, скорее, привыкли быть в дискомфорте», — заключил он.

Российские спортсмены в нейтральном статусе примут участие в чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года. Турнир пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

В ноябре 2024 года World Aquatics смягчила критерии допуска россиян к соревнованиям. Отечественные спортсмены могут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России ударила по нефтеналивному терминалу с топливом для ВМС Украины

    Россиянин получил срок за изнасилование двоих детей

    Семьи военнослужащих предупредили о мошеннической рассылке

    Момент взрыва в Москве попал на видео

    В СК прокомментировали смерть двоих фигурантов дела о давних убийствах в Екатеринбурге

    Российского футболиста заподозрили в ставке на матч со своим участием

    Иранцам пригрозили ударами плетью за использование Starlink

    Россиянам напомнили о льготах на покупку жилья для молодых семей

    Россияне описали отдых в Турции на фоне пожаров словами «дым не повод сорвать отпуск»

    Названа предварительная причина взрыва в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости