Чемпион мира рассказал о смирившихся с нейтральным статусом российских пловцах

Минаков заявил, что российские пловцы уже привыкли выступать без флага

Трехкратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Андрей Минаков рассказал, что российские пловцы смирились с нейтральным статусом. Его слова приводит РИА Новости.

Минаков отметил, что хотелось бы как можно скорее это исправить. «Все-таки привыкай не привыкай, чувствуется неполноценность. Так что, скорее, привыкли быть в дискомфорте», — заключил он.

Российские спортсмены в нейтральном статусе примут участие в чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года. Турнир пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

В ноябре 2024 года World Aquatics смягчила критерии допуска россиян к соревнованиям. Отечественные спортсмены могут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.