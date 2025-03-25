Вице-премьер Италии Сальвини понадеялся на участие россиян в Олимпиаде-2026

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразил надежду на участие российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на AFP.

По его мнению, олимпийский дух должен сближать людей и спортсменов. «Я надеюсь, что Игры‑2026 станут первыми, где мы увидим украинских и российских спортсменов, спускающихся по склонам», — заявил политик.

Председатель комиссии атлетов Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Георгий Зантарая дал оценку антироссийской работе президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Он оценил действия функционера положительно.

В конце февраля 202-го большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. На летних Играх-2024 в Париже выступили 15 представителей страны в нейтральном статусе. Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских Милане и Кортине‑д’Ампеццо.