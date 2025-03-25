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11:17, 25 марта 2025Спорт

На Украине дали оценку антироссийской работе президента МОК

Представитель НОК Украины Зантарая положительно оценил работу главы МОК Баха
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Томас Бах

Томас Бах. Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Председатель комиссии атлетов Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Георгий Зантарая дал оценку антироссийской работе президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Его слова приводит NV.

Зантарая положительно отметил работу МОК и заявил, что благодаря организации удалось не допустить к соревнованиям российских представителей. «На последних Олимпийских играх их было 15, а до этого — 600. Это показатель того, что Бах шел нам навстречу», — подчеркнул представитель НОК Украины.

Срок полномочий Баха истекает 23 июня 2025 года. На этом посту его сменит Кирсти Ковентри, которая станет первым президентом — женщиной в МОК.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. На летних Играх-2024 выступили 15 представителей страны в нейтральном статусе.

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