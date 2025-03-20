Международный олимпийский комитет впервые возглавит женщина. Что известно о Кирсти Ковентри и как она относится к России

Кирсти Ковентри из Зимбабве победила на выборах президента МОК

Президентом Международного олимпийского комитета (МОК) впервые в истории избрали женщину. На голосовании, которое прошло на 144‑й сессии МОК в Греции, победу одержала 41-летняя Кирсти Ковентри из Зимбабве.

Кто такая Кирсти Ковентри

Кирсти Ковентри — бывшая профессиональная пловчиха. Она дважды становилось чемпионкой Олимпиад на дистанции 200 метров на спине, в 2004 году в Афинах и в 2008-м в Пекине. Всего в ее активе семь медалей Игр из восьми когда-либо заработанных сборной Зимбабве. Во время спортивной карьеры Ковентри жила и тренировалась в США, в штате Алабаме. После ухода из профессионального плавания в 2016 году она сосредоточилась на политической карьере на родине. С 2019-го Ковентри занимала пост министра по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха Зимбабве.

Во время работы на министерской должности она неоднократно подвергалась жесткой критике в своей стране. Ее считали слишком пассивной и обвиняли в получении взяток, а чемпион мира по смешанным единоборствам из Зимбабве Тэмба Горимбо называл Ковентри «худшим министром спорта». В МОК олимпийская чемпионка по плаванию работает больше десяти лет. В 2012 году, еще до завершения карьеры, Ковентри была выбрана Комиссию спортсменов, а спустя пять лет зимбабвийка стала ее главой, сменив американскую хоккеистку Анжелу Руджеро.

Как проходило голосование за нового главу МОК?

На выборах президента МОК в Греции Ковентри победила в первом же раунде. Это значит, что она набрала больше половины голосов среди 97 членов МОК, которые и принимали решение относительно нового главы организации. За бывшую пловчиху проголосовали 49 человек, за ее ближайшего преследователя Хуана Антонио Самаранча-младшего — 28. Процедура выборов является анонимной, во время голосования запрещена фото- и видеосъемка.

Юная девушка, которая много лет назад впервые начала заниматься плаванием в Зимбабве, и мечтать не могла о таком моменте. Я особенно горжусь тем, что стала первой женщиной — президентом МОК Кирсти Ковентри десятый президент МОК

Помимо Ковентри и Самаранча, на пост президента МОК претендовали еще пять кандидатов: президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, руководитель World Athletics Себастьян Коу, президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ и принц Иордании Фейсал Аль-Хусейн.

Победа Ковентри сделала ее не только первой женщиной — руководителем МОК, но и первым представителем африканского континента, возглавившим эту организацию. Также бывшая пловчиха — второй самый молодой президент МОК в истории. Моложе был только Пьер де Кубертен, которому было 33 года, когда он возглавил комитет в 1896-м.

Ковентри называют протеже уже бывшего президента МОК Томаса Баха. Он называл ее генератором идей и ставил руководить большими проектами. Так, представительница Зимбабве была назначена Бахом председателем Координационного комитета по проведению Юношеской Олимпиады в Дакаре в 2026 году и Олимпиады-2032 в Брисбене. Теперь эти посты ей придется покинуть.

Позиция Ковентри по России

Формально президентом МОК Ковентри станет 25 июня 2025 года, когда свой пост оставит Бах. А это значит, что решение об участии россиян на зимней Олимпиаде-2026 будет принимать еще немецкий функционер. Тем не менее позиция Ковентри по возвращению россиян на международную арену очень важна в перспективе. В своей предвыборной программе она конкретно об этом не высказывалась, однако еще до выборов ее называли лояльной России кандидатурой.

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Ковентри говорила, что обязанность МОК — обеспечить участие в Олимпиаде всех атлетов, включая тех, кто находится в зонах военных конфликтов. «Это будет выглядеть по-разному для разных спортсменов, но в конечном итоге я верю, что нам нужно найти целостный способ решения проблем», — отмечала чиновница.

Отметим, что в свое время новая глава МОК голосовала за смягчение полного отстранения российских спортсменов от международных соревнований, которое было введено в 2022 году. Также она высказывалась за допуск россиян к Играм в Париже в нейтральном статусе. Во время работы главой комиссии спортсменов МОК Ковентри поддержала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) снять отстранение с РУСАДА в 2018 году до получения базы данных.

