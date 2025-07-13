Фетисов высказался о запрете россиянам публиковать флаг страны в соцсетях

Фетисов о запрете на триколор в соцсетях: Это просто издевательство над нами

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на запрет российским спортсменам, выступающим на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, публиковать в соцсетях флаг страны. Его слова в воскресенье, 13 июля, приводит «ВсеПроСпорт».

«Это просто издевательство над нами. Все эти требования будут только ухудшаться, к сожалению. Павлик Морозов просто отдыхает по сравнению с тем, как поступают с российскими спортсменами международные федерации», — заявил Фетисов.

Новость о запрете на публикацию российского флага появилась ранее 13 июля. В Международной федерации плавания заявили, что, по условиям предоставления нейтрального статуса, россиянам запрещено связывать себя со страной даже в соцсетях. В частности, им нельзя публиковать эмодзи флагов и других национальных символов. Те же ограничения распространяются на белорусских спортсменов.

На мировом первенстве выступят около ста российских и белорусских атлетов. Все они участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.