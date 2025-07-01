МОК назвал условия для допуска россиян на Олимпиаду

МОК будет учитывать внешние факторы для допуска россиян на Олимпиаду-2026

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) назвали условия для допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

В МОК заявили, что будут учитывать внешние факторы происходящего в мире. Отмечается, что окончательное решение может быть принято до конца года.

Ранее в МОК заявили, что обсуждают вопрос допуска российских атлетов на зимнюю Олимпиаду-2026. Они рассказали, что объясняют зимним федерациям, что на летних Играх нейтральный статус стал полезным.

В конце февраля 2022-го большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. На летних Олимпийских играх — 2024 в Париже выступили 15 представителей страны в нейтральном статусе.