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20:30, 9 апреля 2025Спорт

В МОК заявили об обсуждении вопроса допуска россиян на Олимпиаду-2026

Макконнелл: МОК обсуждает с федерациями вопрос допуска россиян на Олимпиаду-2026
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) обсуждает вопрос допуска российских атлетов на зимнюю Олимпиаду-2026. Об этом сообщил спортивный директор МОК Кит Макконнелл, слова которого приводит ТАСС.

«Спортсмены не должны быть наказаны за действия своих государств, и мы придерживаемся прежней позиции. Мы объясняем это зимним федерациям, говоря о практике летних федераций», — заявил Макконнелл.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразил надежду на участие российских спортсменов в Играх-2026. Турнир пройдет в Милане и Кортине‑д’Ампеццо.

В конце февраля 2022-го большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. На летних Олимпийских играх — 2024 в Париже выступили 15 представителей страны в нейтральном статусе.

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