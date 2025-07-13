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19:38, 13 июля 2025Мир

Захарова иронично отреагировала на новость о сокращениях в Госдепе

Представитель МИД РФ Захарова высмеяла Госдеп США из-за массовых сокращений
Екатерина Ештокина

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на новость о массовых сокращениях в Госдепартаменте США. Комментарий она опубликовала в своем Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что действия американских властей не соответствуют заявлениям о соблюдении прав человека. Она обратила внимание, что в Госдепе уволили 1300 человек в рамках реформы госрасходов, в то же время сотрудники заявляют о нарушении прав человека.

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«Смешно, что все эти годы именно американские дипломаты доказывали миру, что права человека канонически соблюдаются только в США, а все остальные должны них равняться», — написала Захарова.

11 июля стало известно о массовых увольнениях в Госдепе США. По словам высокопоставленного представителя Госдепа, ведомство направило уведомления об увольнении 1107 государственным служащим и 246 сотрудникам дипломатической службы.

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