Захарова иронично отреагировала на новость о сокращениях в Госдепе

Представитель МИД РФ Захарова высмеяла Госдеп США из-за массовых сокращений

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на новость о массовых сокращениях в Госдепартаменте США. Комментарий она опубликовала в своем Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что действия американских властей не соответствуют заявлениям о соблюдении прав человека. Она обратила внимание, что в Госдепе уволили 1300 человек в рамках реформы госрасходов, в то же время сотрудники заявляют о нарушении прав человека.

«Смешно, что все эти годы именно американские дипломаты доказывали миру, что права человека канонически соблюдаются только в США, а все остальные должны них равняться», — написала Захарова.

11 июля стало известно о массовых увольнениях в Госдепе США. По словам высокопоставленного представителя Госдепа, ведомство направило уведомления об увольнении 1107 государственным служащим и 246 сотрудникам дипломатической службы.