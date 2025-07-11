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15:39, 11 июля 2025Мир

Госдеп США начал массовые увольнения

AP: Госдепартамент США приступил к массовым увольнениям
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Госдепартамент США приступил к массовым увольнениям. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Государственный департамент увольняет более 1300 сотрудников в соответствии с масштабным планом реорганизации, представленным администрацией [президента США Дональда] Трампа в начале этого года. По словам критиков, этот шаг нанесет ущерб мировому лидерству Америки и ее усилиям по противодействию угрозам из-за рубежа», — говорится в материале.

По словам высокопоставленного представителя Госдепа, ведомство направило уведомления об увольнении 1107 государственным служащим и 246 сотрудникам дипломатической службы, работающим в США.

Согласно внутреннему уведомлению, полученному агентством, сотрудники дипломатической службы, которых коснется сокращение, будут немедленно отправлены в административный отпуск сроком на 120 дней, после чего официально потеряют свои должности. При этом для большинства затронутых сокращением госслужащих период увольнения составляет 60 дней.

Ранее стало известно, что Трамп уволил несколько десятков сотрудников Совета нацбезопасности. Им дали 30 минут на сбор вещей.

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