Летевший над пляжем Ладожского озера самолет под крики «Воздух!» попал на видео

Отдыхающие на пляже Ладожского озера сняли на видео пролетевший над ними самолет

Пролетевший над головами легкомоторный самолет напугал загорающих на пляже Ладожского озера в Коккорево Ленинградской области. Видео публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как самолет низко пролетел над людьми, слышны крики «воздух», отдыхающие разбегаются.

Пилот несколько раз пролетел над пляжем, второй круг публикует 78.ru. Самолет пролетел над головами купающихся в воде.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку, выясняя обстоятельства рискованного полета над заполненным в жару пляжем, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

У пилота было разрешение на полет, сообщил RT источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что частный полет вертолета Bell-407 завершился жесткой посадкой в Республике Адыгея.