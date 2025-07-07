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22:09, 6 июля 2025Силовые структуры

Вертолет совершил жесткую посадку в российском регионе

В Республике Адыгея вертолет Bell-407 совершил жесткую посадку
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Южная транспортная прокуратура

Вертолет Bell-407 в Республике Адыгея совершал частный полет, который завершился жесткой посадкой. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 6 июля неподалеку от поселка Учебное лесничество. Воздушное судно приземлилось на открытом участке местности. «Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются», — рассказали в ведомстве.

Информация о пострадавших не приводится. По факту произошедшего прокуратурой начата проверка.

В ночь на 6 июля стало известно о жесткой посадке самолета Ан-2. Борт приземлился через 16 минут после взлета. В результате инцидента были госпитализированы девять человек.

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