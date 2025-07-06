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04:38, 6 июля 2025Россия

Самолет АН-2 совершил жесткую посадку

МЧС: Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Самолет АН-2, принадлежащий ДОСААФ, совершил жесткую посадку в Читинском районе. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Забайкальскому краю в своем Telegram-канале.

Отмечается, что легкомоторный самолет приземлился через 16 минут после взлета. На месте происшествия работают 37 спасателей и 12 единиц техники.

«На борту находились 10 парашютистов и 1 член экипажа. По предварительным данным пострадали 6 человек, погибших нет. Возгорания не произошло», — сообщили в МЧС.

Ранее в Саратовской области разбился самолет самолет малой авиации Ан-2. Пострадавшего пилота госпитализировали в тяжелом состоянии.

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