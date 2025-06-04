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12:23, 4 июня 2025Россия

Ми-8 совершил вынужденную посадку в российском регионе

Прокуратура: Ми-8 совершил вынужденную посадку в Томской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maxim Platonov / Business Online / Globallookpress.com

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что на борту воздушного судна в российском регионе находились 17 пассажиров и три члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

Представители томской прокуратуры инициировали проверку. Уточнялось, что вертолет должен был выполнить авиационные работы в Томской области от предприятия «Ельцовка».

До этого стало известно, что в Волосовском районе Ленинградской области упал вертолет.

Местные жители поделились, что после крушения заметили огненную вспышку.

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