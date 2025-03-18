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19:26, 18 марта 2025Россия

В Ленинградской области рухнул вертолет

Mash: В Волосовском районе Ленинградской области рухнул вертолет
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / Фотохост Конгресса молодых учёных

В Волосовском районе Ленинградской области, около деревни Шуговицы, упал вертолет. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Местные жители рассказали, что после крушения была видна огненная вспышка.

Экстренные службы подтвердили факт падения вертолета. На место прибыли сотрудники пожарно-спасательных служб региона.

В этот же день в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку из-за проблем с двигателем. Известно, что воздушное судно выполняло облет газопроводов в рамках задания по контролю за состоянием трубы.

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