В Ленинградской области рухнул вертолет

Mash: В Волосовском районе Ленинградской области рухнул вертолет

В Волосовском районе Ленинградской области, около деревни Шуговицы, упал вертолет. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Местные жители рассказали, что после крушения была видна огненная вспышка.

Экстренные службы подтвердили факт падения вертолета. На место прибыли сотрудники пожарно-спасательных служб региона.

В этот же день в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку из-за проблем с двигателем. Известно, что воздушное судно выполняло облет газопроводов в рамках задания по контролю за состоянием трубы.