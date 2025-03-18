Проблемы с двигателем возникли у вертолета в воздухе в российском регионе

В ХМАО вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку из-за проблем с двигателем

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Воздушное судно выполняло облет газопроводов в рамках задания по контролю за состоянием трубы. В полете возникли проблемы с двигателем.

Экипажу удалось посадить борт, при посадке вертолет получил серьезные повреждения. Пострадавших при ЧП нет. На данный момент выясняются причины, которые могли привести к поломке и жесткой посадке.

Ранее появилось видео аварийной посадки вертолета санавиации в Ставрополе. Приземлиться борту удалось лишь с десятой попытки. На кадрах видно, что вертолет приземляется горизонтально, как самолет, при этом его сильно раскачивает из стороны в сторону.