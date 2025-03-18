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12:04, 18 марта 2025Россия

Проблемы с двигателем возникли у вертолета в воздухе в российском регионе

В ХМАО вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку из-за проблем с двигателем
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Воздушное судно выполняло облет газопроводов в рамках задания по контролю за состоянием трубы. В полете возникли проблемы с двигателем.

Экипажу удалось посадить борт, при посадке вертолет получил серьезные повреждения. Пострадавших при ЧП нет. На данный момент выясняются причины, которые могли привести к поломке и жесткой посадке.

Ранее появилось видео аварийной посадки вертолета санавиации в Ставрополе. Приземлиться борту удалось лишь с десятой попытки. На кадрах видно, что вертолет приземляется горизонтально, как самолет, при этом его сильно раскачивает из стороны в сторону.

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