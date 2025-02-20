Аварийная посадка вертолета санавиации в Ставрополе попала на видео

Опубликовано видео аварийной посадки вертолета санавиации в Ставрополе

Аварийная посадка вертолета санавиации в Ставрополе попала на видео. Ролик опубликовала Baza в своем Telegram-канале.

Канал утверждает, что совершить посадку борту удалось лишь с десятой попытки. На кадрах видно, что вертолет приземляется горизонтально, как самолет, при этом его сильно раскачивает из стороны в сторону.

По данным Baza, пилот принял решение об аварийной посадке, когда понял, что у судна неисправен угол наклона винта, из-за чего приземлиться обычным для вертолета вертикальным способом было невозможно.

Предварительно, в результате жесткой посадки никто не пострадал. Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что на борту воздушного судна «Ансат» находились два члена экипажа и два медика.