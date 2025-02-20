Стало известно о попытке вертолета санэвакуации совершить аварийную посадку в Ставрополе

ТАСС: Вертолет санэвакуации пытается совершить аварийную посадку в Ставрополе

Вертолет санитарной эвакуации пытается совершить аварийную посадку в аэропорту Ставрополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В аэропорту Ставрополя готовится к аварийной посадке вертолет "Ансат" санитарной авиации», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, на борту терпящего бедствия воздушного судна находятся двое членов экипажа и два медика. Какой-либо другой информации на данный момент нет.

Ранее частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Артеме Приморского края. На борту воздушного судна находились три человека, никто из них не пострадал.