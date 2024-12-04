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08:18, 4 декабря 2024Россия

Российский вертолет совершил жесткую посадку и получил повреждения

Вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Артеме Приморского края
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Артеме Приморского края. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram.

Как рассказали в надзорном органе, инцидент произошел еще первого декабря близ посадочной площадки. На борту воздушного судна находились три человека, никто из них не пострадал.

Судя по опубликованным прокуратурой кадрам, при посадке вертолет Robinson получил повреждения — у него оторвало хвостовую часть. «Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — подытожили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что при посадке вертолета на Чукотке порывы ветра сдули гараж чиновницы, и тот раздавил двух человек, среди которых был шестилетний ребенок. Ждавшие вертолета пассажиры стояли за незакрепленной конструкцией.

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