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10:53, 7 ноября 2024Россия

Гараж чиновницы раздавил россиянку и ее шестилетнюю дочь

На Чукотке гараж главы села Нунлигран Тагратгыргиной раздавил женщину и ребенка
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

На Чукотке гараж главы села Нунлигран Марины Тагратгыргиной раздавил россиянку и ее шестилетнего ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, трагедия произошла во время посадки вертолета, летевшего из поселка Провидения в Нунлигран. Ждавшие вертолета стояли за незакрепленной конструкцией, и одним из порывов ее подняло в воздух, после чего гараж чиновницы упал на женщину и ее дочь. Медики диагностировали у пострадавших множественные переломы и открытые черепно-мозговые травмы и в срочном порядке госпитализировали, но спасти не смогли.

Отмечается, что об опасном гараже было известно и ранее — конструкцию уже приподнимало порывами воздуха.

Ранее сообщалось, что чиновница из Свердловской области поссорилась с сожителем на почве ревности и ударила его ножом.

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