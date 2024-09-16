Российская чиновница поссорилась с сожителем на почве ревности и ударила его ножом

Бухгалтера из свердловского правительства задержали за ножевое ранение сожителя

Сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего бухгалтера из управления делами губернатора Свердловской области, которая поссорилась с сожителем на почве ревности и нанесла ему ножевое ранение. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, женщина уже во всем призналась. Она находится под подпиской о невыезде. Как уточнили Ura.ru в пресс-службе екатеринбургской полиции, фигурантке грозит до десяти лет лишения свободы по части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По версии следствия, накануне сотрудница свердловского правительства распивала спиртные напитки со своим 50-летним сожителем. Между ними произошла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина ударил чиновницу кулаком в лицо, а та в ответ ударила его в живот кухонным ножом.

Мужчину госпитализировали. Он получил ранение тонкой кишки и другие травмы.

Ранее сообщалось, что суд в Ямало-Ненецком автономном круге рассмотрит дело в отношении 26-летнего местного жителя, который из ревности пытался расправиться со знакомым при помощи ножа.