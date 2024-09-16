Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:24, 16 сентября 2024Силовые структуры

Российская чиновница поссорилась с сожителем на почве ревности и ударила его ножом

Бухгалтера из свердловского правительства задержали за ножевое ранение сожителя

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего бухгалтера из управления делами губернатора Свердловской области, которая поссорилась с сожителем на почве ревности и нанесла ему ножевое ранение. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, женщина уже во всем призналась. Она находится под подпиской о невыезде. Как уточнили Ura.ru в пресс-службе екатеринбургской полиции, фигурантке грозит до десяти лет лишения свободы по части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По версии следствия, накануне сотрудница свердловского правительства распивала спиртные напитки со своим 50-летним сожителем. Между ними произошла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина ударил чиновницу кулаком в лицо, а та в ответ ударила его в живот кухонным ножом.

Мужчину госпитализировали. Он получил ранение тонкой кишки и другие травмы.

Ранее сообщалось, что суд в Ямало-Ненецком автономном круге рассмотрит дело в отношении 26-летнего местного жителя, который из ревности пытался расправиться со знакомым при помощи ножа.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В российской школе ученик с молотком напал на одноклассников

      ФСБ выявила украинского диверсанта с двумя бомбами

      Работодателям посоветовали изменить подход к поиску сотрудников

      В Армении заявили о неготовности дружить со всеми против России

      Швейцария отказалась от проведения еще одной конференции по Украине

      В Кельне произошел взрыв

      Стало известно об операции больному раком Отару Кушанашвили

      Напавшего на российскую школу с молотком ученика забрали в психиатрическую клинику

      В России предупредили о возможном внезапном массированном ракетном ударе США

      Ученик описал момент нападения на школу в Челябинске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше