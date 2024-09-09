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08:22, 9 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин из-за ревности напал с ножом на знакомого и попал под суд

В ЯНАО будут судить мужчину, пытавшегося из-за ревности зарезать знакомого

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Ямало-Ненецком автономном круге (ЯНАО) суд рассмотрит дело в отношении 26-летнего местного жителя, пытавшегося расправится со знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 25 июля в Салехарде двое мужчин выпивали в компании. Они поссорились. Тогда обвиняемый из-за ревности вонзил нож в живот пострадавшего. Свидетели конфликта остановили нападавшего. Отмечается, что потерпевшему оказали медицинскую помощь.

Против россиянина возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее в Уфе местный житель напал с ножом на знакомого из-за ревности.

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      Екатерина Кашурникова
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