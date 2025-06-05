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17:32, 5 июня 2025Россия

Самолет малой авиации разбился в российском регионе

В Саратовской области потерпел крушение самолет
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Саратовской области потерпел крушение самолет. Об этом сообщил начальник управления безопасности правительства региона Юрий Юрин в Telegram.

ЧП произошло в Ершовском муниципальном районе. Речь идет о самолете малой авиации, подчеркнул Юрин. Пострадавшего пилота госпитализировали в тяжелом состоянии. Он находится в центральной районной больнице.

Случившееся уже прокомментировали в Следственном комитете. По данным dtljvcndf, речь идет об Ан-2, который совершил жесткую посадку, получив при этом механические повреждения. На месте работает следователь.

28 мая на пляж в Кронштадте упал самолет «Дельфин-3». Борт совершал плановый облет после ремонта, когда у него отказал двигатель. В момент крушения в кабине находились два человека — обоим удалось выжить.

Вот это да!
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