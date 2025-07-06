Раскрыты подробности о состоянии пострадавших после жесткой посадки самолета Ан-2

РИА Новости: После жесткой посадки Ан-2 в Забайкалье госпитализировали 9 человек

После жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье госпитализировали девять человек. Подробности о состоянии пострадавших раскрыл губернатор Забайкалья Александр Осипов, передает РИА Новости.

По данным главы российского региона, состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое, остальных — среднее. «Угрозы жизни ни у кого нет», — уточнил Осипов.

Все они находятся в Краевой клинической больнице. Еще один человек отказался от госпитализации, ему оказали помощь на месте происшествия.

Губернатор добавил, что все пострадавшие — профессиональные спортсмены, самому старшему из них 68 лет.

О жесткой посадке самолета Ан-2 стало известно в ночь на воскресенье, 6 июля. Борт приземлился через 16 минут после взлета. Предварительно, причиной произошедшего назвали неисправность двигателя.