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09:20, 6 июля 2025Россия

Раскрыты подробности о состоянии пострадавших после жесткой посадки самолета Ан-2

РИА Новости: После жесткой посадки Ан-2 в Забайкалье госпитализировали 9 человек
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «МЧС Забайкальского края»

После жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье госпитализировали девять человек. Подробности о состоянии пострадавших раскрыл губернатор Забайкалья Александр Осипов, передает РИА Новости.

По данным главы российского региона, состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое, остальных — среднее. «Угрозы жизни ни у кого нет», — уточнил Осипов.

Все они находятся в Краевой клинической больнице. Еще один человек отказался от госпитализации, ему оказали помощь на месте происшествия.

Губернатор добавил, что все пострадавшие — профессиональные спортсмены, самому старшему из них 68 лет.

О жесткой посадке самолета Ан-2 стало известно в ночь на воскресенье, 6 июля. Борт приземлился через 16 минут после взлета. Предварительно, причиной произошедшего назвали неисправность двигателя.

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