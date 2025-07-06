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07:58, 6 июля 2025Силовые структуры

Названа причина жесткой посадки самолета в Читинском районе

Причиной жесткой посадки самолета в под Читой стала неисправность двигателя
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Причиной жесткой посадки самолета Ан-2 в Читинском районе стала неисправность двигателя. Об этом сообщил заместитель Читинского транспортного прокурора Илья Гладченко, его комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства.

«Самолет Ан-2 читиниского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России совершил жесткую посадку по причине неисправности двигателя», — сообщил представитель прокуратуры.

Он добавил, что на борту самолета находились 11 человек, в том числе капитан воздушного судна. Обошлось без жертв.

Ранее стало известно, что в результате жесткой посадки Ан-2 пострадали 10 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии.

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