В российском регионе решили заново собрать мост после обрушения во время крестного хода

В Вологодской области заново соберут мост после обрушения

В российском регионе заново соберут мост после обрушения, вследствие которого пострадали 12 человек во время крестного хода. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, специалисты местного министерства транспорта обследовали место происшествия и решили не ремонтировать упавшую конструкцию. Вместо этого они намерены предварительно укрепить существующие опоры, на которых соберут мост. «Работы проведем максимально оперативно. Срок завершения 17 июля», — уточнил Филимонов.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что поручил проверить состояние других подобных объектов на территории Вологодской области. «Ситуацию контролирую лично», — заключил он.

О том, что мост обрушился, стало известно 12 июля. Речь шла о сооружении для перехода через реку Юг между поселком Дуниловским и деревней Дунилово.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при обрушении моста во время крестного хода под Вологдой снова возросло.